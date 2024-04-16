Четыре с половиной тысячи контейнерных площадок промыли в Подмосковье с начала месяца

Четыре с половиной тысячи контейнерных площадок промыли с моющим средством в Подмосковье с начала месяца. Об этом сообщили в Главном управлении содержания территорий Московской области.

Ход работ находится на ежедневном контроле инспекторов ведомства. На данный момент в системе СКПДИ выполнено более половины заданий. В 35 муниципалитетах уборка проводится в соответствии с установленными сроками. К примеру, в Химках промыли 360 объектов.

Если на контейнерной площадке выявлено нарушение, то в первую очередь устраняют его. Так, с начала месяца в области устранили 193 несанкционированных навала мусора.

Генеральная уборка в Подмосковье завершится к концу месяца. В мае городские округа будут сдавать территории на проверку по чек-листу.