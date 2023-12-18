Четыре сотни бесхозяйных электрообъектов выявили в Подмосковье с начала года

Четыреста сорок два бесхозяйных электрообъекта выявили специалисты «Мособлэнерго» в Подмосковье с начала года. Об этом сообщили в Минэнерго региона.

Выявленные объекты расположены в восемнадцати муниципалитетах. На текущий момент 337 из них ввели в эксплуатацию.

Предприятие ведет работу по выявлению и вводу в эксплуатацию бесхозяйных электрообъектов с 2013 года. С этого времени в 49 муниципалитетах выявили более 10,3 тысячи подобных объектов. Из них в эксплуатацию ввели более 10 тысяч.

Большинство выявленных объектов сильно изношены — некоторые до 70%. Компания сама занимается их восстановлением.