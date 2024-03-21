Четыре тысячи домов подключили к газу по программе президента в Подмосковье с января

С января текущего года в регионе к газу подключили уже четыре тысячи домовладений в рамках программы социальной газификации. Об этом рассказали в Министерстве энергетики Московской области.

Старт программе дали летом 2021 года. Она охватила более 3,1 тысячи населенных пунктов в пяти сотнях подмосковных муниципалитетов. За все время реализации проекта в области было заключено 130 тысяч договоров на подключение.

В Подмосковье льготники могут подключить газ на особых условиях. Для этого нужно иметь право собственности на подключаемый дом и быть в нем прописанным.

Подать заявку на участие в программе можно в личном кабинете на сайте АО «Мособлгаз», в офисе предприятия или же на сайте госуслуг.