Четырнадцать объектов водоснабжения ввели в Подмосковье с начала года, сообщили в Министерстве ЖКХ региона. Всего в этом году в области строят и модернизируют 23 подобных объекта.

В министерстве отметили, что в 2023-2025 годах в Подмосковье планируется строительство и реконструкция 93 объектов водоснабжения, в том числе 51 ВЗУ и станций водоочистки, а также 42 участков сетей. В результате качественной водой будут обеспечены почти триста тысяч жителей.

В этом году новые станции водоочистки ввели в населенных пунктах Рузы, Истры, Сергиева Посада, Солнечногорска. Модернизировали ВЗУ во Власихе, построили новый в Серебряных Прудах. Помимо этого, провели капремонт сетей в Лосино-Петровском и Серебряных Прудах.

Кроме того, с прошлого года в Кашире в рамках государственной программы строят трассу магистральных сетей, протяженность которых превысит 23 километра. На данный момент ввели приоритетный 10-километровый участок от улицы Металлургов до деревни Аладьино.

В общей сложности с 2014 года в области по госпрограмме построили и модернизировали 535 объектов питьевого водоснабжения в 48 муниципалитетах. Таким образом, повысилось качество воды для двух с половиной миллионов жителей.