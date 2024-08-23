Четырнадцать образовательных учреждений подключили к электросетям в Подмосковье с начала года

Четырнадцать образовательных учреждений подключили к электросетям в Подмосковье с начала текущего года, сообщили в Министерстве энергетики Московской области.

Так, с января специалисты АО «Мособлэнерго» обеспечили электроснабжением десять школ и четыре дошкольных учреждения. В целом на объектах была обеспечена трансформаторная мощность в объеме 2,8 МВт.

К примеру, в Красногорске ввели подстанцию с двумя трансформаторами и проложили более километра кабельных линий для подачи электроэнергии в школу и детсад в Павшинской пойме.

В компании «Мособлэнерго» подключению социально значимых объектов уделяется особое внимание. Такие работы проводятся в приоритетном порядке и с опережением сроков.