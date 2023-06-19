Число обращений жителей Подмосковья в ЦУР по вопросам ЖКХ снизилось на 15 процентов

Сотрудники Госжилинспекции Подмосковья за минувшую неделю обработали в ЦУР 5,1 тысячи заявок от жителей региона. Свыше 3,6 тысячи из них уже выполнены. Об этом сообщила глава надзорного ведомства Ольга Федина. Ее слова приводит пресс-служба ГЖИ.

По сравнению с позапрошлой неделе число обращений снизилось на пятнадцать процентов, подчеркнула руководитель Госжилинспекции. Наибольшее снижение зафиксировали в Рузском городском округе, Долгопрудном, Власихе, Дзержинском, Ленинском и Фрязино. Жители Молодежного и Восхода не оставили ни одной жалобы.

На четырнадцать процентов снизилось число заявок относительно уборки подъездов. Жители девяти муниципалитетов, в том числе Власихи, Клина и Краснознаменска, не жаловались на грязь в местах общего пользования.

На десять процентов по области снизилось количество заявок по поводу неисправности лифтового оборудования. Из двенадцати городских округов, в том числе Бронниц, Дубы и Серпухова, не поступило ни одного сообщения о поломках подъемников.

В двадцати двух муниципалитетах зафиксировали снижение заявок относительно неисправности дверей и запирающих устройств. Ни одного сигнала о требующих ремонта дверях не поступило из семи округов.

На тридцать два процента по региону снизилось число обращений относительно исправления неисправностей выступающих конструкций домов. Не оставляли таких заявок жители девяти городских округов, в том числе Дубны, Рузы и Шаховской.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал глав муниципалитетов включиться в решение вопросов, которые актуальны для жителей региона.