Число участников фестиваля «Вместе ярче» в Подмосковье превысило 120 тысяч человек

Более 120 тысяч человек посетили восьмой Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии #ВместеЯрче в Подмосковье, сообщили в Минэнерго региона.

Мероприятие традиционно проводится с августа по октябрь. В этом году его участниками стали четыре сотни образовательных и культурных учреждений из 38 муниципалитетов области.

«Большое количество участников фестиваля #ВместеЯрче ярко иллюстрирует интерес жителей Московской области к вопросам сохранения природных ресурсов и энергосбережения», - отметил глава министерства Александр Самарин.

По его словам, число округов и организаций, участвующих в фестивале, с каждым годом увеличивается. Также в мероприятиях принимают участие все больше детей и представителей молодежи.