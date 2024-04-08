Число жалоб, связанных с подачей холодной воды, снизилось в Подмосковье

Число обращений, связанных с холодным водоснабжением, снизилось на двенадцать процентов в регионе за неделю. Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В общей сложности за указанный период на контроль аварийной службы региона было поставлено 332 технологических сбоя. Оперативные группы выполнили восемьдесят четыре выезда в городские округа.

Сорок шесть сбоев касались подачи отопления, пятьдесят — подачи горячей воды, двадцать восемь — подачи холодной, двести семь — обеспечения электроснабжения.

В целом с января текущего года специалисты службы выполнили более 1,4 тысячи выездов. Рабочие бригады выезжали 434 раза, оперативные группы — 1014 раз.