Чуть более восьмидесяти гектаров охранных зон ЛЭП Подмосковья расчистили в этом году

С начала этого года работники «Мособлэнерго» расчистили более восьмидесяти гектаров охранных зон вдоль трасс линий электропередачи в Подмосковье. Об этом сообщает Министерство энергетики Московской области.

Примечательно, что наибольшие объемы работ по расчистке были выполнены в Раменском городском округе — 14,04 га, в городском округе Подольск — 10,02 га и Орехово-Зуевском округе — 9,74 га.

Подчеркнем, что работы проводятся в рамках программы капитального ремонта, реализуемой компанией. Всего до конца года запланировано расчистить от древесно-кустарниковой растительности порядка ста тридцати гектаров вдоль линий электропередачи.

Напоминаем, что опиловка крон деревьев и кустарника необходима для безопасной эксплуатации, сохранности и надежности работы электрических сетей, их эксплуатации и исключения возможности повреждения линий электропередачи и иных объектов электроэнергетики.