Демонтаж ВОЛС и подготовка к паводку: весенние работы по благоустройству стартовали в Рязани

В Рязани дан старт весеннему преображению — сезон благоустройства официально открыт. Как отметил глава администрации города Борис Ясинский, работы уже идут полным ходом: МБУ «УДТ» занялось санитарной обрезкой деревьев, чтобы те не создавали проблем ни пешеходам, ни линиям электропередачи, а заодно готовит рассаду для будущих городских клумб — тех самых, которые этим летом будут радовать глаз яркими красками. Об этом сообщает издание 7info.

Основной фронт работ развернется в апреле. В парках приведут в порядок скамейки: их покрасят и отремонтируют, чтобы к началу сезона отдыхать на них было комфортно. Но главное внимание сейчас — чистота улиц. После таяния снега дороги нуждаются в серьезной уборке, и коммунальщики действуют наступательно. Дирекция благоустройства занялась мойкой тротуаров и очисткой прилотковой зоны, где традиционно скапливается тяжелая весенняя грязь. Параллельно МУП «УРТ» проводит ревизию опор контактной сети: с них счищают незаконные объявления и назойливые наклейки, готовя металл к покраске.

Отдельная и важная история — борьба с наследием хаотичных коммуникаций. Продолжается демонтаж волоконно-оптических линий связи, которые зачастую прокладывались с нарушением норм. Только за последнюю неделю убрали семь участков ВОЛС общей протяженностью более полукилометра — в частности, на Первомайском проспекте у остановки «Дом художника» и на площади Ленина со стороны улицы Горького. Освобождать город от лишних проводов будут и дальше: это вопрос не только эстетики, но и безопасности.

Впрочем, весна диктует и более серьезную повестку. Городские власти держат на контроле паводковую ситуацию. Борис Ясинский лично встретился с жителями улиц, которые традиционно попадают в зону риска подтоплений, и проверил готовность спецтехники — на случай, если большая вода потребует оперативного реагирования. А завершилась рабочая неделя на более праздничной ноте: глава администрации поздравил работников культуры с их профессиональным днем, вручив лучшим сотрудникам городских учреждений региональные и муниципальные награды. Так что весна в Рязани — это не только грабли, краска и демонтаж, но и признание тех, кто делает городскую жизнь интереснее.

