День строительства и ЖКХ проходит сегодня на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ

Представители Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, а также руководители Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области принимают участие в мероприятиях, посвященных Дню строительства и ЖКХ на выставке-форуме «Россия».

Отмечается, что церемония открытия Дня строительной отрасли и ЖКХ прошла в павильоне стройкомплекса России № 15 «Строим будущее». В течение дня проходят тематические экскурсии, квесты, образовательные лекции, мастер-классы.

Примечательно, что юные посетители выставки могут построить ледяной городок, а также почувствовать себя настоящим строителем и получить свою собственную каску. Также здесь проходит практикум «Геи‌мификация стройки», «Конкурс инженерных идеи‌», деловая игра «Строим мост — строим команду», интерактив «Запроектируй‌ дом мечты за 90 минут», а также различные игровые мастер-классы и архитектурные викторины.