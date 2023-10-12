Депутат Бессараб считает, что фейковые коммунальные платежи могут применять для обналичивания

В Госдуме предложили изменить закон, регулирующий размер платежей за жилищно-коммунальные услуги. На данный момент, если платеж более 15 тыс. рублей, требуется идентификация плательщика, но предлагается увеличить данный порог до 60 тыс. рублей. По словам депутата нижней палаты парламента Светланы Бессараб, в нашей стране имеется очень мало граждан, которым требуется ежемесячно платить по 60 тыс. рублей за ЖКУ. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Она добавила, что данный порог введен по соображениям безопасности, чтобы случайно не перевести крупную сумму денег на чужой счет, которые просто могут не вернуть или обналичить.

По мнению парламентария, расчет наличными средствами уже почти ушел в прошлое.