Депутат Чаплин назвал способ не переплачивать за электричество на даче
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
По словам депутата нижней палаты парламента Никиты Чаплина, «сельский тариф» на электроэнергию применяется только к дачам, которые расположены в границах села, деревни или поселка. Об этом сообщает NEWS.ru.
Он уточнил, что понятия «рядом» или «около» в этом случае не несут юридической силы.
По мнению парламентария, поскольку значительная часть СНТ не расположена в границах сельских населенных пунктов, то добиться применения «сельского тарифа» трудно.
Он добавил, что тариф бывает одноставочным (одна и та же стоимость кВт*ч в сутки), двуставочным (день/ночь) и трехставочным (ночь/пик/полупик).
Депутат пояснил, что вид тарифа выбирает сам абонент в соответствии с применяемым оборудованием.