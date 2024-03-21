Депутат Чаплин назвал способ не переплачивать за электричество на даче

По словам депутата нижней палаты парламента Никиты Чаплина, «сельский тариф» на электроэнергию применяется только к дачам, которые расположены в границах села, деревни или поселка. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он уточнил, что понятия «рядом» или «около» в этом случае не несут юридической силы.

По мнению парламентария, поскольку значительная часть СНТ не расположена в границах сельских населенных пунктов, то добиться применения «сельского тарифа» трудно.

Он добавил, что тариф бывает одноставочным (одна и та же стоимость кВт*ч в сутки), двуставочным (день/ночь) и трехставочным (ночь/пик/полупик).

Депутат пояснил, что вид тарифа выбирает сам абонент в соответствии с применяемым оборудованием.