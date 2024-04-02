Депутат Чаплин считает необходимостью улучшение системы теплоснабжения в России

Депутаты нижней палаты парламента приняли в первом чтении закон, предусматривающий закрепление полномочий по установлению критериев надежности теплоснабжения потребителей за правительством РФ. Законопроект направлен на наведение порядка в сфере теплоснабжения, обеспечение готовности к отопительному периоду муниципальных образований, теплоснабжающих и теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии. По словам члена Комитета госдумы по бюджету и налогам Никиты Чаплина, в нашей стране действует огромная система теплоснабжения, которая включает в себя 50 тыс. локальных систем и 18 тыс. обслуживающих предприятий. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что общая протяженность тепловых сетей достигает 167 тыс. км. При этом почти 60% тепловых сетей изношены, а также требуют замены свыше 30%. К тому же стареющая теплосетевая инфраструктура неизбежно ведет к росту аварийности, причем ключевая часть аварий происходит именно на тепловых сетях централизованной системы теплоснабжения.

По мнению парламентария, особую уязвимость представляют котельные и квартальные тепловые сети, находящиеся под ответственностью местного самоуправления.

Он подчеркнул, что система перестала функционировать должным образом, и это надо менять. Одним из основных преимуществ нового закона является установление ясных и четких критериев надежности теплоснабжения, что даст возможность теплоснабжающим и теплосетевым организациям, муниципальным образованиям готовиться к отопительному сезону заранее.