Депутат Госдумы: систему управления многоквартирными домами нужно серьезно трансформировать

Контроль за управляющими организациями, отвечающими за порядок в многоквартирных домах, необходимо повысить на законодательном уровне, считает депутат Госдумы, председатель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

В своей статье для «Российской газеты» парламентарий указал, что на рынке остаются недобросовестные управляющие компании, цель которых — зарабатывать как можно больше, а не следить за состоянием домов.

При этом у региональных органов власти, отметил депутат, нет эффективных и оперативных инструментов влияния на такие УК, а также механизмов устранения последствий некачественной работы.

Сергей Пахомов считает, что есть два способа изменить ситуацию в лучшую сторону. Первый — ужесточить систему лицензирования для УК и отстранять от работы недобросовестных участников рынка. В таком случае жителям МКД не придется получать и оплачивать некачественные услуги.

Второй вариант — перейти от лицензирования к обязательному вступлению в саморегулируемые организации с особыми полномочиями регионов.

«Переход от лицензирования к обязательному вступлению в саморегулируемые организации приведет к вымыванию с рынка недобросовестных игроков, но и одновременно создаст условия для консолидации ответственных и добросовестных», — подчеркнул депутат.

Работа в рамках саморегулируемых организаций обеспечит финансовую ответственность УК и обоснованность тарифов. Благодаря этому с рынка уйдут игроки, которые не соблюдают правила эксплуатации МКД и не инвестируют в инфраструктуру, а просто стараются извлечь прибыль.