Депутат Хованская считает важным взыскание имущества со злостных неплательщиков за ЖКУ

По словам депутата нижней палаты парламента Галины Хованской, со злостных неплательщиков за жилищно-коммунальные услуги следует взыскивать имущество. Об этом сообщает NEWS.ru .

Она уточнила, что в первую очередь это касается тех, у кого имеется в наличии несколько квартир, прежде всего бизнес-класса.

По мнению парламентария, в свою очередь малоимущим должникам надо оказать помощь, предоставив им субсидии, если их расходы на ЖКХ составляют 15% от доходов.