Депутат Нилов объяснил причины удорожания коммунальных услуг в России

В текущем году управкомпании увеличили среднюю плату за жилищные услуги на 3%. Глава Комитета нижней палаты парламента по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов объяснил причины такого положения дел. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, при комплексной проверке любой управкомпании можно обнаружить колоссальное число нарушений, а то и уголовных преступлений. В качестве примеров он привел плату добросовестных собственников за неплательщиков и перекрытие коммуникаций собственниками.

Парламентарий добавил, что необходимо создать структуру, проверяющую методику расчетов и законность определения тарифов.

По его мнению, в данном вопросе также существуют и пробелы в законодательстве. Так, доступ к различной информации ограничен, и провести проверку без прокуратуры невозможно.