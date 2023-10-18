Депутат Нилов объяснил способы управы на обманывающую управляющую компанию

Проблема работы жилищно-коммунальных служб является одной из наиболее острых в России. Жалобы на управкомпании, космические счета в платежных документах и разделения долгов между жильцами поступают нередко. Глава Комитета нижней палаты парламента по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал, как следует добиваться своего в общении с сотрудниками управляющих компаний и почему до сих пор происходят инциденты. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, следует отходить от советской практики.

Парламентарий отметил, что в Госдуме было предложено закрепить обязанность раз в полгода проводить полный аудит деятельности подобных организаций сотрудниками жилищных инспекций, прокуратуры, судебных инстанций, депутатами.

По его мнению, немаловажна в данном вопросе и активная гражданская позиция, то есть нужно чаще посещать офисы таких компаний и требовать выполнения необходимых услуг.

Нилов добавил, что сами жильцы могут контролировать работу коммунальных служб, после чего будет видна эффективность их работы.