Депутат Нилов заявил, что «профессиональные потерпевшие» заставляют коммунальщиков улучшить качество работы

В последнее время в прессе стали нередко появляться новости о полученных компенсациях для граждан от коммунальных служб. По словам главы Комитета нижней палаты парламента по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова, данный вопрос поднимается постоянно, и тенденция компенсаций является положительным моментом. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он отметил, что активность граждан в этом вопросе будет способствовать росту ответственности коммунальных служб, прежде всего в вопросах безопасности.

По мнению парламентария, пользуются такими моментами и мошенники, тем не менее наличие таких профессиональных потерпевших ведет к усилению контроля за работой коммунальщиков.