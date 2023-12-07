Депутат Нилов заявил, что в России будет отменена комиссия за оплату ЖКУ

Услуги ЖКХ дорожают ежегодно и становятся все неподъемнее для малоимущих граждан. Кроме того, при оплате нередко банки требуют свою комиссию, которая может достигать нескольких процентов. По словам депутата нижней палаты парламента Ярослава Нилова, ситуация в этом плане должна измениться в лучшую сторону. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.