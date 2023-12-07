Депутат Нилов заявил, что в России будет отменена комиссия за оплату ЖКУ
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Услуги ЖКХ дорожают ежегодно и становятся все неподъемнее для малоимущих граждан. Кроме того, при оплате нередко банки требуют свою комиссию, которая может достигать нескольких процентов. По словам депутата нижней палаты парламента Ярослава Нилова, ситуация в этом плане должна измениться в лучшую сторону. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Он подчеркнул, что Госдумой в окончательном чтении приняты поправки в действующее законодательство, согласно которым некоторые категории граждан перестанут платить комиссию банкам при оплате услуг ЖКХ.
По мнению парламентария, этому способствовал его просьба главе Центробанка РФ посодействовать банковскому лоббизму.