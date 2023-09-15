Депутат Разворотнева назвала способы оплаты за услуги ЖКХ без комиссии

В Подмосковье расширяется список городских округов, жители которых вынуждены оплачивать банковскую комиссию при оплате услуг ЖКХ. Для избежания уплаты комиссионных процентов рекомендуется оплачивать счета через Систему быстрых платежей. Зампред Комитета нижней палаты парламента по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева рассказала, как жители страны могут избежать оплаты комиссии и как можно решить данный вопрос на федеральном уровне. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По ее словам, во многом это зависит от банков, имеются те, которые не берут комиссию.

Депутат отметила, что данная проблема на федеральном уровне может решиться только через полный отказ от уплаты банковской комиссии.

Она напомнила, что ранее подобный законопроект был принят в парламенте в первом чтении, однако позже он завис из-за лоббирования банков.

Парламентарий добавила, что избежать уплаты комиссий можно путем оплаты в банках, не взимающих комиссию, через Систему быстрых платежей, региональные системы и терминалы ресурсоснабжающих организаций.