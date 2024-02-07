Депутат Разворотнева назвала способы получить перерасчет за некачественное отопление

Зима традиционно становится испытанием на прочность для коммунальных сетей и жилищных служб по всей страны. Жильцы многоквартирных домов почти не застрахованы от серьезных аварий на объектах ЖКХ, в итоге которых тысячи квартир могут остаться без отопления в условиях сильных морозов. По словам зампреда Комитета нижней палаты парламента по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой, при условии падения температуры батарей ниже прописанных в законодательстве границ замерзающий житель может рассчитывать на перерасчет коммунального платежа за отопление. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Она добавила, что нормативы отопления следующие: не ниже 18 °С в квартире днем и 16 °С ночью.

По мнению парламентария, при температуре в помещении ниже указанных нормативов следует обращаться в аварийно-диспетчерскую службу, после чего должен быть составлен акт о ненадлежащем предоставлении услуги. В таком случае пойдет перерасчет за услугу в размере 0,15% за каждый день некачественной услуги.

Она добавила, что при бездействии коммунальных служб нужно обращаться в Государственную жилищную инспекцию или в прокуратуру.