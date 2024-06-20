Депутат Разворотнева назвала способы ускорить капремонт дома жильцам

Жильцы отечественных многоквартирных домов каждый месяц вносят плату за проведение капремонта в рамках оплаты услуг ЖКХ. При этом многим расходы на капремонт кажутся недостаточно прозрачными. По словам зампреда Комитета нижней палаты парламента по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой, система капремонта в нашей стране максимально прозрачна, даже предусмотрены реальные инструменты контроля за его проведением. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

Она добавила, что программу капремонта в субъектах РФ утверждает местный законодательный орган, и ознакомиться с ней можно на сайте региональных властей, где указано, когда и какие виды работ станут проводиться в каждом конкретном доме. Тем не менее во многих российских регионах взносы устанавливались, не исходя из экономической обоснованности, а исходя из того, чтобы народ не очень волновался, из-за чего они выкручиваются как могут.

По мнению парламентария, при этом жильцы имеют возможность повлиять на порядок проведения капремонта. Например, если какая-либо из систем дома выходит из строя, а ремонтировать ее по программе планируется только через несколько лет, то собственники могут провести собрание и направить его итоги в органы местного самоуправления, которые могут программу скорректировать, продвинув данный дом вперед в очереди.

Она подчеркнула, что также жильцы домов, имеющие спецсчет для капремонта, могут проводить любые работы в любое время, однако не позже срока, запланированного региональной программой.