Депутат Разворотнева оценила готовность системы ЖКХ в России к зимнему сезону

Сразу ряд жилых комплексов в столичном районе Раменки остались без электричества, отопления и водоснабжения. По словам зампреда Комитета нижней палаты парламента по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой, столица защищена от перегрузки коммунальных сетей, поэтому аналогичные аварии носят частный, чрезвычайный характер и не говорят об износе жилищной инфраструктуры, при этом в других субъектах РФ дела с этим обстоят хуже. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По ее словам, столичные застройщики, прежде чем получить разрешение на техприсоединение объекта к сетям, должны рассчитать предполагаемую нагрузку и согласовать ее с градостроительными планами. Это позволяет не перегружать коммунальную систему.

Парламентарий подчеркнула, что при этом ежегодно в столичной агломерации появляется все больше многоквартирных домов, и каждый из них подключается к уже существующим коммунальным сетям. Это как раз приводит к перегрузке прежде всего Подмосковья.

По ее мнению, в регионах РФ действительно наблюдается износ коммунальных сетей, при этом данную ситуацию за год исправить невозможно. И ключевой момент в том, что при нормальных законах и при наличии требований все-таки они не исполняются на местах. На данный момент имеется дорожная карта, где предлагается усилить ответственность органов власти за синхронизацию градостроительных планов и планов развития коммунальной инфраструктуры, за своевременную подготовку к зимнему сезону. Это позволяет надеяться, что, хотя аварий на коммунальных сетях исключать нельзя, но все же их станет меньше.

Ранее сообщалось, что отопительный сезон стартовал в Подмосковье.