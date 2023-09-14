Депутат Разворотнева перечислила ожидающие жителей РФ изменения в ЖКХ

Граждан РФ проинформировали о новой строке в квитанциях по ЖКХ, которая появится уже с следующего месяца. Это перерасчет коммунальных услуг за 2022 год, и отдельные суммы могут составить от полутора тысяч рублей и более за квартиру. Заместитель председателя Комитета нижней палаты парламента по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева пояснила подробности изменений в платежных документах. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По ее словам, плата за коммунальные ресурсы, потребляемые на общедомовые нужды, рассчитываются в течение года по нормативу, а потом пересчитываются по факту, на основании показаний приборов учета. Тем не менее в некоторых субъектах РФ данный перерасчет растянут на периоды.

Парламентарий добавила, что все эти платежи производятся в рамках графы «Плата на коммунальные ресурсы», потребляемые на общедомовые нужды.

По ее мнению, до конца года ничего сверхъестественного ждать не стоит, и никаких новых платежей не появится.