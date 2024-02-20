Депутат Разворотнева пояснила, почему жильцам не положена компенсация за плохой запах в подъезде

По словам зампреда Комитета нижней палаты парламента по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой, неприятный запах в подъезде и жилых помещениях дома, поднимающийся из канализации, не является показателем некачественной услуги ЖКХ, в связи с чем получить перерасчет или компенсацию за это у жильцов не получится. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Она добавила, что тем не менее для устранения неприятного запаха собственникам вполне придется выделить средства с целью проведения ремонтных работ.

По мнению парламентария, зловонный запах из канализации вполне может испортить качество жизни жильцам дома. В связи с этим следует обратиться в аварийную службу или управляющую компанию для выяснения проблемы.

Она отметила, что также страдающие от зловония в доме жильцы могут обратиться в Роспотребнадзор, Госжилинспекцию и прокуратуру с требованием проверить эпидемиологическую ситуацию, тем не менее стоит помнить, что из-за действующих ограничений на проверки на обращение могут и не откликнуться.

Депутат пояснила, что неприятный запах не должен сохраняться в многоквартирном доме долго, управкомпании обязаны следить за состоянием труб и подвалов и не допускать таких ситуаций.