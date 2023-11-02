Депутат Разворотнева рекомендует не ограничивать граждан РФ в потреблении электричества
Фото: [©Владимир Федоренко/РИА Новости]
Кабмином разработан план, в рамках которого субъекты РФ станут переводить население на новые тарифы на электроэнергию, учитывающие объем потребления со следующего года. По словам зампреда Комитета нижней палаты парламента по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой, от момента разработки плана правительства до его реализации пройдет немало времени. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Она добавила, что ранее установка тарифов на региональном уровне не показала своей эффективности.
По мнению парламентария, этот подход оказывает негативное влияние на пенсионеров, на многодетные и бедные семьи.
Она уточнила, что на сегодняшний день данный проект по-прежнему остается проектом, никаких аналогичных законопроектов в Госдуму не внесено.