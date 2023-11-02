Депутат Разворотнева рекомендует не ограничивать граждан РФ в потреблении электричества

Кабмином разработан план, в рамках которого субъекты РФ станут переводить население на новые тарифы на электроэнергию, учитывающие объем потребления со следующего года. По словам зампреда Комитета нижней палаты парламента по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой, от момента разработки плана правительства до его реализации пройдет немало времени. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Она добавила, что ранее установка тарифов на региональном уровне не показала своей эффективности.

По мнению парламентария, этот подход оказывает негативное влияние на пенсионеров, на многодетные и бедные семьи.

Она уточнила, что на сегодняшний день данный проект по-прежнему остается проектом, никаких аналогичных законопроектов в Госдуму не внесено.