Депутат Разворотнева считает массовую застройку опасной для коммунальной инфраструктуры

Одним из текущих вызовов для отечественной сферы ЖКХ является повышение нагрузки на существующие коммунальные сети в итоге активной застройки в городах, прежде всего в обеих столицах. По словам зампреда Комитета нижней палаты парламента по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой, причиной этого являются пробелы в законодательстве, в результате которых новые многоквартирные дома могут подключать к активным котельным. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Она добавила, что ранее отсутствовали требования по предоставлению градостроительных документов одновременно с документами по изменению схем тепло- или водоснабжения.

По мнению парламентария, хотя поправки уже приняты, тем не менее это еще синхронизация документов. Кроме того, отсутствуют требования о том, чтобы при заключении соглашения о развитии территории определялись обязательства по строительству коммунальных и социальных объектов и ответственность за невыполнение данных обязательств.

Она подчеркнула, что произошедший коллапс на коммунальных сетях в новогодние каникулы связан в первую очередь с износом существующих коммунальных сетей, достигающем 40%.