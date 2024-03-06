Депутат Разворотнева спрогнозировала массовые отключения лифтов в связи с износом

По словам заместителя председателя Комитета нижней палаты парламента по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой, в нашей стране может начаться «эпидемия» выхода из строя лифтов на фоне их устаревания и износа. Об этом сообщает NEWS.ru .

Она добавила, что к 2025 году Ростехнадзор станет массово отключать лифты в домах, поскольку их дальнейшее использование станет опасным.

По мнению парламентария, для предотвращения новой коммунальной катастрофы подойдут любые меры поддержки. Так, можно предоставить производителям и монтажникам льготы на НДС, что в свою очередь приведет к удешевлению лифтов и будет шагом к решению проблемы с их заменой.