Десять тысяч домов соцгазифицировали в Подмосковье с начала года

Десять тысяч домов Подмосковья подключили к газу с января текущего года в рамках реализации программы соцгазификации. Об этом рассказали в Министерстве энергетики Московской области.

Десятитысячным стал дом, расположенный в деревне Ионово в Орехово-Зуево, где проживает семья Меркушевых.

Программа реализуется в области уже три года. С начала ее действия в регионе подключили к газу более пятидесяти семи тысяч домовладений.

Как добавили в министерстве, потенциал соцгазификации в Подмосковье оценивается в 152 тысячи домовладений.