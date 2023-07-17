Десять тысяч домов соцгазифицировали в Подмосковье с начала года

Десять тысяч домов были подключены к газу в рамках реализации президентской программы в Подмосковье с начала года. Об этом рассказали в областном Минэнерго.

«Построено 9,8 тысячи новых газораспределительных сетей», - говорится в сообщении ведомства.

В целом с начала действия программы в регионе доступ к голубому топливу получили 315 тысяч жителей из 2,8 тысячи населенных пунктов.

Для участия в программе нужно подать соответствующую заявку. Сделать это можно на сайте или в офисе компании «Мособлгаз».

Ранее губернатор области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье проводится большая работа по подготовке инфраструктуры ЖКХ к зиме.