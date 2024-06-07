Десять водозаборных узлов отремонтировали в Одинцовском округе за пять лет

На заседании окружного Совета депутатов глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов подвел итоги пяти лет работы. Он отметил успешную реализацию областных программ, направленных на улучшение систем ЖКХ в муниципалитете.

Более 300 тысяч человек получают бесперебойное и качественное водоснабжение благодаря реконструкции ВЗУ в муниципалитете. В этом помогли работы в рамках областных программ по совершенствованию систем ЖКХ. Было завершено обновление четырех участков сетей водоотведения и водоснабжения, реконструкция пяти очистных сооружений, одной канализационной станции и семи котельных.

«В настоящее время идет реконструкция еще трех очистных сооружений – в Звенигороде, микрорайоне «Гусарская баллада» и Каринском», - добавил в ходе заседания глава округа.

В настоящее время проводится реконструкция на двух ВЗУ. Работы идут в поселке ВНИИССОК и Каринском, а также в Мамоново и Баковке.

Напомним, что Андрея Иванова переизбрали на должность главы Одинцовского округа еще на пять лет. Совет депутатов принял это решение 3 июня 2024 года.