Десятки подъездов преобразят в Красногорске в 2024 году

Подъезды многоквартирных домов в Красногорске подвернут ремонту. При этом во многом выбор оставят за жителями: они смогут сами решать, каким хотят видеть входную зону, и определять предельную стоимость работ.

В рамках губернаторской программы «Мой подъезд» запланировано преобразить десятки подъездов в Красногорске. Жители смогут заявить о своих предпочтениях и общими усилиями подобрать концепцию будущего преображения. Например, красногорцы смогут выбрать цвет стен и оформление входа, форму светильников и так далее. Также оставят возможность самим определять предельные стоимости проведения работ при составлении сметы. Это позволит освежить подъезд и сделать его таким, каким его хотят видеть жильцы.

В перечне, где запланированы работы, 15 адресов и 48 подъездов:

Вокзальная, д.1 – подъезд 1,2

Вокзальная, д.19 – подъезд 1,2,3,4,5,6

Вокзальная, д.19А– подъезд 1,2,3,4,5.6

Вокзальная, д.19Б– подъезд 1,2

Вокзальная, д.2– подъезд 1,2,3

Вокзальная, д.3– подъезд 1,2,3

туп. Ильинский, д.13– подъезд 1,2,3,4

Совхозная, д. 10– подъезд 1,2

Красноармейская, д. 60– подъезд 1,2,3

Красноармейская, д.52А– подъезд 1, 2

Красноармейская, д. 63– подъезд 1,2

Карбышева, д.23к1– подъезд 1

пер. Оптический, д.7к1– подъезд 1, 2

б-р Южный, д.2– подъезд 1,2,3,4

Ленина, д.44– подъезд 1,2,3,4,5,6