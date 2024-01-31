Девяносто мусоровозов отремонтировали в Подмосковье в этом месяце

В Подмосковье в середине января началась кампания по ремонту специализированной техники для вывоза твердых коммунальных отходов.

За это время было обновлено девяносто мусоровозов, сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В ведомстве уточнили, что до марта техобслуживание пройдут еще двести шестьдесят пять машин. Спецтехнику приводят в порядок силами министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, регионального оператора «ЭкоЛайф» и Рошальского индустриального парка.

Как отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский, ремонт техники позволит вывести на линии больше мусоровозов. Работы проводят по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.