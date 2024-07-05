Девять электрозарядных станций установили в Подмосковье с начала года

Компания «Мособлэнерго» с начала текущего года установила в Подмосковье девять электрозарядных станций. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Московской области.

Так, три зарядки для электротранспорта появились в Коломне, две — в Красногорске, по одной — в Серпухове, Пушкино, Долгопрудном и Мытищах. Их мощность составляет 22 кВт/ч.

Чтобы воспользоваться такой зарядной станцией, нужно установить мобильное приложение «Plug me». Все действующие зарядки, установленные компанией, представлены на специальной карте, которая доступна на сайте предприятия.

До конца года компания планирует установить еще одиннадцать подобных объектов такой же мощности.

Всего в Подмосковье сейчас насчитывается 493 электрозарядные станции, в том числе 291 мощностью 22 кВт и 202 мощностью 150 кВт.