Дмитрий Волошин проверил ход восстановительных работ на теплосети в Старых Химках

В Старых Химках у дома №1 на улице Кудрявцева аварийная бригада ТСК «Мосэнерго» восстанавливает поврежденный участок трубопровода. Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин проверил ход работ по устранению неполадки.

«К этому участку трубопровода подключены восемь многоквартирных домов. Специалисты нашли место утечки и занимаются ее устранением. Дома мы не отключали. Сейчас продолжается подача горячего водоснабжения и отопления с пониженными параметрами, но до конца дня ситуация должна быть исправлена», - отметил Дмитрий Волошин.

По информации ресурсоснабжающей организации, в связи с аварией на теплотрассе временно понижены параметры ГВС и центрального отопления в домах №1, №3 и №5 на улице Кудрявцева, а также в домах №1, 2, 3, 4, 5 на улице Юннатов.

Всего в округе 18 ноября работают 15 бригад, которые восстанавливают теплоснабжение и горячее водоснабжение на улице Горной, Чкалова, Спартаковской, Планерной, Речной, Фрунзе, Микояна, Совхозная, Кирова, Кудрявцева, Мельникова, Дружбы, Родионова, Советской, 9 Мая, Северной, а также Куркинском шоссе и Ленинском проспекте.

Также в ближайшее время в Химках установят резервные трубопроводы для повышения надежности отопления и горячего водоснабжения на улицах Марии Рубцовой, Кирова, Мельникова, Микояна, Первомайской и Чапаева, которые позволят ремонтировать теплосеть без отключения абонентов.

Ранее резервную схему подключили на Нагорном шоссе. Там установили байпас протяженностью 160 метров. Это позволило обеспечить надежное теплоснабжение и горячее водоснабжение в шести многоквартирных домах: №1 и №1а на Нагорном шоссе, а также в домах №66, 66а, 68 и 68а на Юбилейном проспекте.

Всего с начала отопительного сезона в Химках устранили более 240 прорывов на трубопроводе, развоздушили инженерные коммуникации в 500 многоквартирных домах и заменили более 50 насосов и запорных арматур на сетях и в центральных тепловых пунктах. Также в округе дополнительно переложили еще более двух километров труб, что позволило восстановить бесперебойную подачу отопления и горячего водоснабжения в 786 домах.