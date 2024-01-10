Дмитрий Волошин проверил работу квартальной тепловой станции на улице Лавочкина

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин проверил работу квартальной тепловой станции, которая обеспечивает отоплением и горячей водой более пятидесяти многоквартирных домов и шесть социальных объектов.

Известно, что в понедельник в котельной произошел сбой автоматики. Тогда неисправный датчик оперативно заменили, а подачу тепла и горячее водоснабжение было восстановлено.

По словам Волошина, все новогодние праздники коммунальные службы работали в усиленном режиме — ликвидировали 15 прорывов на теплосети, развоздушили инженерные коммуникации в 33 многоквартирных домах.

На сегодняшний день в округе дежурят одинадцать ремонтных бригад ТСК «Мосэнерго» и еще более ста слесарей. Сотрудники оперативного штаба продолжают мониторинг обращений по вопросам отопления в социальных сетях и на горячей линии по номеру: +7 (495) 793-01-01.