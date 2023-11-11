Дмитрий Волошин проверил ремонт теплосети на улице 9 Мая

Ремонт теплосети возле дома №5 по улице 9 Мая продолжается в Химках. Ход работ проверил глава муниципалитета Дмитрий Волошин вместе с местными жителями.

Специалисты ТСК «Мосэнерго» ликвидируют повреждение на магистральном трубопроводе, который обеспечивает теплом и ГВС 22 многоквартирных дома, а также два объекта социальной инфраструктуры в Новых Химках.

«Для того, чтобы не отключать дома от отопления и горячего водоснабжения, установили байпас – то есть, пока ведутся работы, тепло подается по резервной схеме», - рассказал Волошин.

Сейчас специалисты проводят обследование сети. Это поможет им определить протяженность участка трубопровода, нуждающегося в замене. Завершить ремонтные работы планируется до конца дня. После этого отопление и горячую воду в домах запустят по постоянной схеме.

Помимо этого, в Химках продолжаются восстановительные работы на теплосетях на других территориях. Ремонт проводят 14 аварийных бригад.

В муниципалитете были проверены все 1435 многоквартирных домов, подключенных к центральному отоплению. Чтобы наладить температурные параметры, специалисты устранили две с половиной сотни повреждений на сетях. Кроме того, было заменено свыше двух километров изношенных трубопроводов.

В округе действует единая горячая линия по вопросам теплоснабжения: 8 (495) 793-01-01.