До 1 мая в Красногорске устранят более тысячи ям: на очереди — капремонт дорог

Ямочный ремонт во дворах и на дорогах в городском округе Красногорск начался по поручению главы муниципалитета, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрия Волкова. Данное направление определено как приоритетное на данный период времени.

По поручению главы округа Волкова план работ составлен на основе обращений и рекомендаций жителей. Именно таким способом были определены наиболее аварийные адреса. В период с 1 марта по 7 апреля в городском округе Красногорск зафиксировано наличие 1176 ям общей площадью более 3 тысяч кв.м. К устранению ям приступили пять бригад профильных организаций.

Ликвидация ям — не единственное приоритетное направление работы округа. Решено, что с 1 мая начнется капитальный ремонт дорог. В перечень вошли шестнадцати участков дорог: https://krasnogorsk-adm.ru/news/grafik-yamochnogo-remonta-v-gorodskom-okruge-krasnogorsk-.html. Дмитрий Волков отметил, что при необходимости список будет расширяться.