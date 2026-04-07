До сентября далеко, а подъезды уже свежие: темпы ремонта удивили в Нахабино

Поселок Нахабино городского округа Красногорск готовится встретить теплый сезон с обновленными зданиями. Дом №7 по улице Новой Лесной уже сейчас радует жителей преображением, хотя официальный срок сдачи работ наступит только 1 сентября. Подрядчики явно решили не тянуть: на текущий момент в подъездах полностью выполнена покраска стен, потолков и даже пола.

Ход работ проинспектировал заместитель председателя Совета депутатов городского округа Красногорск, руководитель фракции «Единая Россия» Богдан Андриянов. Он подчеркнул, что успех ремонта во многом зависит от активности самих жильцов.

«Когда жители, в том числе председатель дома и председатель подъезда, вовлечены в эти работы, результат гораздо выше. Мы учитываем пожелания жильцов — вплоть до выбора цвета и материала отделки стен. Главное, чтобы людям было комфортно жить в своем доме», — отметил Андриянов.

Внутренние работы практически завершены, но на этом преображение дома не остановится. Впереди — уличный фронт. Как только установится устойчивая теплая погода, рабочие приступят к замене поврежденной плитки, лакокрасочным работам и покраске входных дверей. Качеству здесь придают особое значение: торопиться с покраской на холоде не будут, чтобы покрытие легло ровно и прослужило долго.

Не забыли и про маленьких жителей. Придомовая территория тоже получит порцию обновлений: на детской площадке заменят покрытие, а старую карусель приведут в порядок. Таким образом, к концу лета дом №7 на Новой Лесной рискует стать образцом для подражания во всем поселке — и снаружи, и внутри.