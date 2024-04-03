Долгожданная модернизация системы теплоснабжения в Дубне запланирована на 2024 год

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поддержал инициативу включения Дубны в Госпрограмму по модернизации и капремонту систем теплоснабжения.

Это решение позволило сразу же приступить к реализации первого этапа проекта — подготовить к экспертизе документы по модернизации и капремонту тепловых сетей городского округа.

В ближайших планах в течение года провести реконструкцию трех магистральных сетей, расположенных в районе Большой Волги. Модернизация котельной №3, которая находится на Левом берегу, также вошла в перечень приоритетных объектов. В 2025 году на котельной будут заменены котлы. Необходимость в этом появилась давно. На объекте не только заменят паровые котлы серии ДКВр, но и установят еще один третий котел.

Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров поблагодарил сотрудников ресурсоснабжающих организаций за профессионализм, инициативу и содействие во всех вопросах.

«Хочу еще раз отметить профессионализм сотрудников ресурсоснабжающих организаций, благодаря которому нам удалось пережить аномальные морозы без аварийных ситуаций и даже помочь другим округам», — рассказал Максим Тихомиров.

Анонсированные и запланированные строительно-монтажные работы в округе Дубна будут завершены до начала нового отопительного сезона.