Долгожданную котельную открыли на Почтовой улице в Подольске. Ее мощность составляет 29,2 МВт. Объект был построен в рамках госпрограммы губернатора «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».

Котельная полностью автоматическая. В ней установили четыре водогрейных котла, которые обеспечат теплом 93 многоквартирных дома, два детсада, школу и медучреждения.

Абонентов будут переключать поэтапно. В общей сложности отоплением и ГВС будут обеспечены более четырнадцати тысяч жителей.

В 2024 году в муниципалитете займутся модернизацией старых и строительством новых теплосетей, а также реконструкцией котельных на улицах Ульяновых и Победы.