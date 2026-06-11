Дом №6 на улице Горвал в Волоколамске получил новые фасад, цоколь и окна

В Волоколамске завершился основной этап обновления дома № 6 на улице Горвал. Управляющая компания отчиталась о проведенных работах, которые стали доступны для оценки местным жителям.

Специалисты отремонтировали подъезд, установили современные почтовые ящики, выполнили частичный ремонт и покраску фасада здания. Помимо этого, обновили цоколь и заменили одно из окон на новое пластиковое.



Подрядчику еще предстоит убрать с территории строительные леса. После выполнения этих работ обновление дома будет официально завершено.



Качество проведенного ремонта проверила глава Волоколамского муниципального округа Наталья Козлова. Она отметила, что здание стало выглядеть аккуратным, светлым и ухоженным, а окружающее пространство стало комфортнее для жителей.