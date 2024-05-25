Дополнительные мусорные контейнеры установили в подмосковной деревне Покровское

Отмечается, что ранее проведенный мониторинг проблемных адресов помог выявить самые перегруженные площадки. Одна из них находится в деревне Покровское по адресу улица Майская, 12. Сегодня сюда привезли три контейнера для сбора смешанных отходов. В ближайшее время дворники разместят контейнеры на свое место.

Установка дополнительных контейнеров должна поспособствовать поддержанию чистоты и порядка. На этой площадке также присутствует пункт для бесплатной утилизации шин.