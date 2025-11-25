Дорожное полотно на трамвайном переезде ремонтируют в Коломне

В Коломне начались ремонтно-восстановительные работы на трамвайном переезде через перекресток улиц Красногвардейская и Льва Толстого. Работы выполняет МУП «Коломенский трамвай».

Причиной ремонта стало проседание асфальтового покрытия, из-за которого трамвайные рельсы превысили нормативный уровень высоты. На время проведения работ движение автотранспорта через перекресток ограничено.

График движения трамваев не изменяется. Завершение работ запланировано на 28 ноября.

Ранее осенью предприятие уже провело работы на переезде через трамвайные пути на перекрестке Окского проспекта и улицы Октябрьской революции. В дальнейших планах — капитальный ремонт переезда на пересечении проспекта Кирова и улицы Ленина.