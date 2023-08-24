Дорожные службы Московской области завершают работы по ликвидации борщевика

Как напоминают в региональном Минтрансе, устранение опасного сорняка началось в середине мая и проходило в два этапа — химическая обработка и механический окос. В настоящее время обработано более 1,8 тысяч гектар из планируемых двух тысяч. Наибольший объем работ выполнен в Наро-Фоминске, Рузе и Можайске. Полностью закончить ликвидацию сорняка планируется в сентябре.

Бывший «проблемный» дом в подмосковном Пушкине поставлен на кадастр.