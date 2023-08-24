Бывший «проблемный» дом в подмосковном Пушкине поставлен на кадастр

В Жилом комплексе «Пушкарь» (городской округ Пушкинский) поставлен на кадастровый учет Министерством жилищной политики и Управлением Росреестра по Московской области.

Теперь дольщики смогут оформить право собственности на квартиры и осуществлять другие юридические действия. Жилой комплекс «Пушкарь» — больше не относится к категории «проблемных». Его достроил подмосковный Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства.

Напомним, первоначальный застройщик ООО «КВС МСК» должен был передать людям жилье в первой половине 2019 года, но не справился с обязательствами и был признан банкротом. Наблюдательный совет Фонда развития территорий принял решение о завершении строительства. В марте 2022 года в ЖК «Пушкарь» возобновились строительные работы.

Ранее сообщалось, что подмосковные лицеисты стали кандидатами в сборную России на международную олимпиаду.