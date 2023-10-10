Два детский сада Балашихи вошли в программу президента РФ по капремонту
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Балашиха]
В подмосковном городском округе Балашиха два детских сада вошли в президентскую программу капитального ремонта.
Одно из зданий дошкольного учреждения уже начало работу. Сообщили об этом на главном информационном портале муниципалитета.
Так, в детском саду микрорайона Дзержинского уже завершили все ремонтные работы. Теперь в нем учатся более трех с половиной сотен дошколят.
Еще одним объектом, который обновят по программе капитального ремонта, стало здание детского сада на улице Свердлова. После завершения модернизации здесь смогут заниматься восемь десятков детей, в том числе и с особенности развития. Как рассказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров, планируется сдать готовый объект в конце осени.