Два дома для переселенцев из аварийного жилья обеспечат надежным электроснабжением в Пущино. Об этом рассказали в Министерстве энергетики Московской области.

Здания находятся в микрорайоне «Д» на Южной улице. Общая площадь новых домов составляет 9,7 тысячи квадратных метров. В ЖК обустроены 192 квартиры для граждан, переселяемых из аварийных домов.

Сотрудники «Мособлэнерго» возвели подстанцию с двумя трансформаторами на 400 кВА каждый, а также кабельные линии КЛ-10 кВ. На объектах проводятся пуско-наладочные работы.

В рамках инвестпрограммы «Мособлэнерго» в этом году в регионе планируется ввести почти 236 километров электросетей и 162,4 МВА трансформаторной мощности.