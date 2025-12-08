Два новых манипулятора поступили на коммунальную службу в Волоколамском округе

В Волоколамске коммунальщики получили новое усиление: в «Волоколамское ПТП РЖКХ» поступили два манипулятора на базе КАМАЗа. По словам главы округа Натальи Козловой, раньше такую технику приходилось арендовать, теперь же ею будут пользоваться для подъема насосов, перевозки ЖБИ и других работ.

Каждый кран-манипулятор оснащен стрелой длиной 20 м и способен поднимать до 8 тонн, фактически заменяя несколько видов спецтехники. Это ускорит выполнение коммунальных задач и позволит предприятию оказывать дополнительные услуги.

Помимо манипуляторов, в округ поступили две аварийно-ремонтные машины — для теплосети и водоканала. Они полностью оснащены оборудованием для быстрого устранения неполадок.